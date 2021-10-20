Москва, 20 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В среду, 20 октября, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C. Об этом 20 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Марина Захарова ИА REGNUM Осень

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Помимо этого, отмечается, что ветер западного направления будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. столба.

Также указывается, что в ночь на 21 октября ожидается облачная погода и осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +1… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в течение ближайших дней в Москве и Московской области ожидается неустойчивая погода.