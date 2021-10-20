Салехард, 20 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. На Ямале разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Mos.ru Койки

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С минувшей недели к 19 октября развёрнуто 146 дополнительных ковидных коек в Новом Уренгое, Тарко-Сале, Надыме, Ноябрьске и Муравленко. К середине октября достигнут показатель заболеваемости прошлогодней третьей волны.

Всего развернуто 972 ковидные койки, это 30% от всего коечного фонда различных профилей в медицинских организациях. На госпитализации сейчас находится 833 ямальцев, 107 из них в тяжёлом состоянии, 22 пациента — на поддержке аппаратов искусственной вентиляции лёгких.