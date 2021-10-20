Дамаск, 20 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Два взрывных устройства привели в действие террористы в центре Дамаска. Об этом 20 октября сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Взрывные устройства были приведены в действие возле Президентского моста Раис во время проезда автобуса, принадлежащего сирийской армии.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли как минимум 14 военнослужащих. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сирийском военнослужащем, который был ранен выстрелом снайпера в сирийской зоне «Идлиб».