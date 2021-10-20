Владивосток, 20 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Приморье выплату в 50 тыс. рублей по указу президента РФ Владимира Путина получат блокадники до конца ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Медали блокадника

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«Ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» положена выплата. Таких в Приморье 93 человека», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,9 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников.