Вашингтон, 20 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Законопроект о введении санкций в отношении ряда китайских физлиц и компаний одобрил комитет Сената Конгресса США по международным отношениям. Об этом 19 октября комитет сообщил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Речь идет о документе, в котором предлагается ввести ограничения из-за деятельности Китая в спорных районах Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Санкции предполагают блокировку собственности этих лиц в США, а также установление запрета на выдачу им американских виз. Теперь законопроект должен быть рассмотрен всей составом Сената.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не стремятся сдерживать КНР.