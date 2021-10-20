Екатеринбург, 20 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель осуждён за убийство своего сына. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Joe Gratz Суд

Преступление было совершено вечером 27 марта. Причиной конфликта стало то, что сын явился к отцу и начал требовать у него денег. Так он поступал не первый раз. В этот раз мужчина нанёс ему 11 ударов ножом. Затем он вынес тело на лестничный марш, затёр кровь в квартире, вымыл нож и лёг спать.

В суде гражданин заявил, что он опасался за свою жизнь и здоровье и поэтому защищался от противоправных действий сына. Тем не менее суд назначил ему девять лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.