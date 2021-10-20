Тирана, 20 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В рубрике Unpublished албанского отделения Euronews опубликовали рассказ юного наркоторговца о рынке потребления кокаина в стране.

godo godaj Протесты в Албании

Юноша рассказал о том, что почти все работники наркоторговли приходят в «бизнес» в молодом возрасте — 18 — 25 лет — чтобы заработать. Ему удается получать 30 тысяч лек (около 20 тысяч рублей — ИА REGNUM) в день.

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Основным потребителем наркотических веществ также является молодежь. Респондент отметил, что на внутреннем рынке наибольшим спросом пользуется кокаин, гораздо меньшим — гашиш, однако и на него спрос возрос, причем во многом за счёт женщин.

На фоне активного наркобизнеса участились разборки на улицах городов. Особенно часто выстрелы слышны в Дурресе и Эльбасане.