Барнаул, 20 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 20 октября, произошло повреждение теплосети по ул. Юрина, 275б. Как сообщает телеграммной-канал городской мэрии, под отключение отопления и горячей воды попали 42 многоквартирных дома, три дома частного сектора, 33 административных здания, детский сад, школа и поликлиника.

Admpereslavl.ru Теплосеть

В ремонтных работах задействовано три бригады: 15 человек и 6 единиц техники. Специалистам предстоит заменить участок трубы в 4,5 метра. Восстановить подачу отопления в дома планируется к 18:00 местного времени, пояснил главный инженер теплосетевого подразделения «Сибирской генерирующей компании» Сергей Климов. Сейчас проводят дренирование тепловой сети и демонтаж поврежденного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2021 года в результате повреждения магистрального трубопровода недалеко от пересечения улиц Деповская и Брестская без отопления и горячей воды остались более восьми тысяч человек.

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