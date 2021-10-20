Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Обязанности по проверке QR-кодов у посетителей общественных мест в Петербурге будут возложены на представителей организаций и предприятий, допуск в которые будет ограничен в соответствии с решением городского правительства. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на официальном сайте Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Проверку QR-кодов у посетителей будут осуществлять представители бизнеса (представители торговых центров, общественного питания, фитнес-центров и т.д.), — заявили в администрации Петербурга. — Посетителю необходимо при посещении предъявить QR код или справку сотруднику организации, осуществляющему контроль».

Напомним, с 1 ноября 2021 года в Петербурге QR-коды потребуется предъявлять при проходе на спортивные и физкультурные мероприятия, с 15 ноября — в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также для участия в свадебных церемониях. С 1 декабря QR-код станет обязательным при посещении предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также при размещении в домах отдыха.

QR-код выдается по результатам прохождения полного курса вакцинации, либо в результате перенесенного заболевания, либо при наличии справки о медотводе от вакцинации.

Читайте также: В Петербурге вводится тотальная система QR-кодов

Как предупреждают в Смольном, деятельность организаций, не выполняющих условий действующей редакции постановления №121 правительства Санкт‑Петербурга, будет приостановлена.

При этом никаких дополнительных мер господдержки для бизнеса в связи с введением новых ограничений не предусмотрено, поскольку, «текущей редакцией постановления правительства Санкт‑Петербурга № 121 не накладываются ограничения на осуществление деятельности организаций», заявляют власти Петербурга.

В то же время, как говорится в сообщении Смольного, организациям необходимо в срок до 28 ноября 2021 года уведомить подведомственное городской администрации ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» о переводе на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет, не имеющих QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медотвода от вакцинации.