Биробиджан, 20 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Еврейской автономии из-за перебоев с финансированием ПЦР-тесты на коронавирус являются платной услугой для заболевших COVID-19 жителей региона. По полису обязательного медицинского страхования пройти такое обследование невозможно, пишет EAOMedia. В редакцию СМИ поступает много жалоб от жителей региона на необходимость оплачивать ПЦР-тест пациентам с симптомами ОРВИ.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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Людей на анализ отправляют из фильтр-бокса в частный медицинский центр. Раньше средства для проведения ПЦР-теста ему перечисляли из бюджета, а потом финансирование прекратилось.

Начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Андрей Лебедев, комментируя эту ситуацию, заверил, что бесплатное выполнение ПЦР-тестов уже возобновлено. Однако сотруднику СМИ оказать эту услугу безвозмездно отказались. В клинике по-прежнему висит объявление о том, что приём исследований по ОМС временно приостановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевшие коронавирусом жители Еврейской автономии рассказали, что врача приходится ждать около трёх недель. Люди занимаются самолечением и нелестно отзываются о работе системы здравоохранения региона. «Смертность увеличилась в разы с таким медобслуживанием», — констатировали в ЕАО.