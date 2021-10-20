Северо-Курильск, Сахалинская область, 20 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Пожар произошел в двух хозяйственных постройках в городе Северо-Курильске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

По данным ведомства, возгорание произошло в постройках № 7А по улице Вилкова. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огнем была охвачена площадь 120 квадратных метров, оба здания были объяты пламенем.

Пожар удалось потушить. В ликвидации возгорания принимали участие десять человек личного состава и две единицы спецтехники. По предварительным данным, пострадавших не было. Причины пожара пока неизвестны.