В Чебоксарах планируют реорганизовать капеллу «Классика»
Чебоксары, 20 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В столице Чувашии в состав певческой капеллы «Классика» могут включить муниципальный концертно-духовой оркестр. Соответствующий проект разработала столичная мэрия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно проекту, речь идёт о реорганизации бюджетного учреждения «Чебоксарская муниципальная певческая капелла «Классика» путём присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Концертно-духовой оркестр».
В случае принятия данного решения капелла «Классика» станет правопреемником МБУ «Концертно-духовой оркестр», а вновь созданную структуру предлагается назвать муниципальное бюджетное концертное учреждение «Капелла «Классика» г. Чебоксары» (МБКУ «Капелла «Классика» г. Чебоксары»).
При реорганизации будет разработана соответствующая дорожная карта (план мероприятий).