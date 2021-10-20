Чебоксары, 20 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В столице Чувашии в состав певческой капеллы «Классика» могут включить муниципальный концертно-духовой оркестр. Соответствующий проект разработала столичная мэрия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Gcheb-kult.cap.ru В апреле 2021 года концертно-духовой оркестр и капелла «Классика» приняли участие в возложении цветов к памятникам космонавтам Юрию Гагарину и Андрияну Николаеву

Согласно проекту, речь идёт о реорганизации бюджетного учреждения «Чебоксарская муниципальная певческая капелла «Классика» путём присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Концертно-духовой оркестр».

«В целях повышения качества эффективности использования бюджетных средств», — говорится, в частности, в проекте.

В случае принятия данного решения капелла «Классика» станет правопреемником МБУ «Концертно-духовой оркестр», а вновь созданную структуру предлагается назвать муниципальное бюджетное концертное учреждение «Капелла «Классика» г. Чебоксары» (МБКУ «Капелла «Классика» г. Чебоксары»).

При реорганизации будет разработана соответствующая дорожная карта (план мероприятий).