Приштина, , 08:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 октября провел встречу с новым главой КФОР — миротворческой миссии НАТО в Косово — генерал-майором Ференцем Кайяри.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кайяри обсудил с Курти ситуацию в сфере безопасности, а также сотрудничество институтов в Приштине с КФОР.

Ранее Кайяри служил в венгерской армии. Напомним, Венгрия — одна из пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косово.

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