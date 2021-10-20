Курти обсудил проблемы безопасности с новым главой миссии НАТО в Косово
Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 октября провел встречу с новым главой КФОР — миротворческой миссии НАТО в Косово — генерал-майором Ференцем Кайяри.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кайяри обсудил с Курти ситуацию в сфере безопасности, а также сотрудничество институтов в Приштине с КФОР.
Ранее Кайяри служил в венгерской армии. Предшественник Кайяри генерал-майор Франко Федеричи по национальности итальянец.