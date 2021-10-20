Хабаровск, 20 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подводя итоги работы в Хабаровском крае ответил 20 октября на брифинге журналистам на вопрос о том, какой из двух городов ДФО станет первым миллионником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

Читайте также: Хабаровск и Владивосток посоревнуются за статус города-миллионника

«Можно я в этом вашем извечном споре Владивостока и Хабаровска не буду принимать участия? Рост городов является не столько самостоятельной целью, сколько следствием каких-то процессов. Процессов строительства новых предприятий, привлечения людей, то есть люди будут приезжать зачем-то, правда? Они приезжают работать. Они приезжают свою судьбу как-то вписать в историю данной местности. Поэтому я здесь желаю успехов и Хабаровску, и Владивостоку. Я могу только одно сказать, что мы с удовольствием и по долгу службы будем помогать любой территории Российской Федерации, расположенной на Дальнем Востоке», — ответил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, за статус первого на Дальнем Востоке города-миллионника вступят в соревнования Хабаровск и Владивосток. Кто раньше сможет насчитать в своей агломерации миллион жителей? В телеграм-каналах уже делают ставки.