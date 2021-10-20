Москва, , 07:35 — REGNUM Заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу якобы несправедливого формирования Совбеза ООН оценил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал 19 октября на своей странице в Twitter.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее глава Турции заявил, что судьба мира не должна зависеть от «горстки» стран — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и система организации нуждается в реформировании.

Сенатор напомнил, что население всех указанных государств насчитывает 2 млрд человек.

«Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него «горстки стран». Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек», — отметил парламентрий.

Пушков подчеркнул, что изменение состава Совбеза ослабит роль этого совещательного органа и нарушит работу ООН.

«Кроме того, каков критерий для новых членов? Реформа СБ чревата тем, что начнется куча мала, которая дезорганизует ООН и превратит СБ в мини-вариант Генассамблеи», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция на протяжении последних двух десятилетий являлась «голосом и совестью» человечества.

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