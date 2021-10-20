Салехард, 20 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Салехарде администрацию суд обязал оборудовать затапливаемое паводками кладбище системой водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Motti.ru Салехард

На ежегодное подтопление кладбища столицы Ямала в период весенних паводков и обильных осадков обратила внимание прокуратура. При проверке выяснилось, что установленные в местах проезда автотранспорта трубы на территории кладбища не функционировали, так как были засыпаны песком и илом, водоотводные каналы отсутствовали.

Прокурором главе города по данным нарушениям внесено представление, но мер по устранению выявленных проблем не принято. Был направлен иск в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства.