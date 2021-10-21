В России поставлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса с начала пандемии: за сутки (19 октября 2021 года) скончались 1028 человек. На совещании с правительством, которое 20 октября провёл Владимир Путин, от главы государства ожидали заявления по ограничительным мерам из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Напомним, 19 октября на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей. В некоторых особо проблемных регионах она видит необходимость введения локдауна уже с 23 октября. Наряду с этим рассматривается одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. На совещании Голикова обнародовала обобщённое предложение по антикоронавирусным мерам. Выступили и другие министры. Читайте также: В Кремле прокомментировали идею Голиковой о нерабочей неделе Глава российского правительства Михаил Мишустин уже назвал предложения о новых ограничениях «непростыми, но вынужденными и необходимыми», и пообещал доложить о них президенту. Окончательное решение о нерабочей неделе принял Владимир Путин. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Мишустин поддержал введение в России нерабочих дней Читайте также: Голикова попросит Путина сделать выходными дни 30 октября — 7 ноября

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

14:31 20.10.2021 Путин начал заседание.

14:31 20.10.2021 Путин попросил Татьяну Голикову доложить о текущей ситуации.

14:32 20.10.2021 Голикова сказала, что более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости COVID-19.

14:34 20.10.2021 Голикова назвала страшной цифру в 1000 гибнущих от COVID-19 за сутки в России.

14:35 20.10.2021 Темпы вакцинации от COVID в РФ до сих пор недостаточны — Голикова.

14:36 20.10.2021 В 79 регионах РФ введена вакцинация граждан, которые имеют наибольший контакт с населением — Голикова.

14:39 20.10.2021 Голикова признала, что меры, необходимые для того, чтобы остановить распространение коронавируса, недостаточные.

14:40 20.10.2021 Голикова обнародовала предложение о введении всеобщего локдауна.

14:41 20.10.2021 Голикова говорит о необходимости объявления с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней.

14:41 20.10.2021 В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести с 23 октября — Голикова в обращении к Путину.

14:41 20.10.2021 Регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов — Голикова.

14:42 20.10.2021 Для невакцинированных граждан из групп риска рекомендуется ввести режим самоизоляции — Голикова.

14:43 20.10.2021 Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением ограничительных мер. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Голикова назвала причину новой волны коронавируса

14:43 20.10.2021 Регионам предложено продолжить реализацию ранее принятых мер, доказавших свою эффективность. Это, в частности, кратное наращиванием вакцинации — Голикова.

14:43 20.10.2021 Совещание президента России Владимира Путина с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru.

14:44 20.10.2021 Темпы набирает и вакцинация против гриппа, но они пока недостаточны — Голикова.

14:46 20.10.2021 Голикова сообщила, что регионам будет оказана помощь.

14:46 20.10.2021 Речь идёт о централизованной закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационаров.

14:47 20.10.2021 Также регионам окажут поддержку в обеспечении кислородом.

14:48 20.10.2021 Путин обдумывает предложения правительства по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в стране. Цитата из видео «Вести».

14:49 20.10.2021 Мы все прекрасно понимаем, что ничего дороже, чем человеческая жизнь, нет, поэтому просим поддержать наше предложение — Голикова.

14:50 20.10.2021 Голикова — о ситуации в здравоохранении: «На сегодняшний день в России развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%». Цитата канала «Пул№3».

14:51 20.10.2021 Потери российской экономики могут составить до 60 млрд рублей при введении ограничительных мер, заявил Белоусов.

14:52 20.10.2021 Большая просьба к нашим гражданам — воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявила Татьяна Голикова.

14:52 20.10.2021 Правительство предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого — Белоусов.

14:53 20.10.2021 Рост заболеваемости коронавирусом в России достиг внушительных темпов. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: На 15,5% выше, чем неделей ранее — Голикова о росте заболеваемости ковидом

14:53 20.10.2021 Возобновление программы кредитной поддержки предполагается — Белоусов.

14:55 20.10.2021 Ввести нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова от лица координационного совета при правительстве. «В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации», — отметила она. [[[video-0]]] В зависимости от ситуации регионы могут установить нерабочие дни ранее 30 октября. Цитата телеграм-канала правительства РФ.

14:58 20.10.2021 Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли, при этом уровень вакцинации граждан остается пока невысоким — Путин.

14:58 20.10.2021 В 27 регионах России занятость коек превышает 90%. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: Голикова назвала регионы с критичными уровнями занятости коек

14:58 20.10.2021 Грипп распространяется в России, не обращать внимание на эту проблему нельзя. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с членами правительства. «Мы знаем, что и эта проблема [гриппа], к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно», — подчеркнул глава государства. Читайте подробнее: Путин заявил о растущей проблеме гриппа в РФ

14:58 20.10.2021 Путин признал, что необходимо защитить жизни и здоровье граждан от опасной инфекции.

14:59 20.10.2021 Путин призвал расширить объемы тестирования.

15:00 20.10.2021 Путин обратился к коллегам в регионах с просьбой ни в коем случае не занижать и не искажать картину по коронавирусу.

15:01 20.10.2021 Потери бизнеса от введения нерабочих дней могут составить примерно 60 млрд рублей, сообщил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Белоусов: потери бизнеса от новых ограничений составят 60 млрд рублей

15:01 20.10.2021 Путин поддержал предложение объявить выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

15:02 20.10.2021 Главам регионов предоставлено право предоставлять дополнительные нерабочие дни — Путин.

15:02 20.10.2021 Путин согласился ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.

15:03 20.10.2021 В России продолжается рост смертности от коронавируса. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: «Страшные цифры» — Голикова назвала регионы с высокой смертностью от ковида

15:03 20.10.2021 Главам регионов президент предоставил возможность объявить выходные дни, не дожидаясь 30 октября, либо продлить выходные дни после 7 ноября.

15:04 20.10.2021 В регионах, где это необходимо, выходные дни (с сохранением заработной платы) можно ввести уже с 23 октября. Такие полномочия регионам предоставлены, сказал Владимир Путин.

15:06 20.10.2021 Ситуация с коронавирусом в России сложная, заявил 20 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по борьбе с COVID-19. Об этом: Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России

15:06 20.10.2021 Президент обратил внимание глав регионов на необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Граждан страны Владимир Путин призвал как можно быстрее пройти вакцинацию.

15:06 20.10.2021 С 30 октября по 7 ноября составит период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Об этом: Путин поддержал предложение о нерабочих днях в связи с эпидемией

15:07 20.10.2021 «У нас надежная, эффективная вакцина. У нас только два способа пройти через это — переболеть или вакцинироваться», — сказал президент.

15:10 20.10.2021 Владимир Путин рассказал о том, что некоторые его знакомые не прививались от коронавируса, ожидая, когда это сделает президент. Но и после того, как Путин привился, некоторые не спешили вакцинироваться, находя для себя новые отговорки. Президент выразил недоумение таким отношением к своему здоровью.

15:11 20.10.2021 Предложение об объявлениис 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством. Читайте также: Путин одобрил введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

15:11 20.10.2021 Поддержать бизнес в условиях новых антиковидных ограничений можно с помощью грантов, заявил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Белоусов предложил дать бизнесу гранты на фоне новых ограничений

15:12 20.10.2021 Доклад вице-премьера Андрея Белоусова на совещании президента с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru

15:16 20.10.2021 Граждане, у которых в семье есть заболевшие коронавирусом, должны особенно серьёзно отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте также: «Оставайтесь дома, даже если дел невпроворот» — Путин о самоизоляции

15:18 20.10.2021 Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте подробнее: Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации

15:22 20.10.2021 Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации

15:26 20.10.2021 Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса

15:27 20.10.2021 Доклад вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании президента с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru

15:30 20.10.2021 Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Читайте также: Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса

15:32 20.10.2021 В России в осенне-зимний период ожидается рост энергопотребления, заявил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства. Об этом: Глава Минэнерго спрогнозировал рост потребления электричества в России

15:32 20.10.2021 Жителям России следует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, это вопрос жизни и здоровья их самих и их близких. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с правительством. «Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул глава государства. Подробности в материале: Путин призвал жителей России активно прививаться от коронавируса

15:33 20.10.2021 Совещание президента России Владимира Путина с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru

15:34 20.10.2021 Президент России Владимир Путин потребовал от правительства контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19. Об этом: Путин поручил правительству следить за ситуацией с лекарствами и кислородом

15:35 20.10.2021 Многие люди отказываются от вакцинации от коронавируса по совершенно непонятным причинам. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Подробности в материале: Путин удивился нежеланием людей с образованием прививаться от ковида

15:37 20.10.2021 Период нерабочих дней в России стало необходимо ввести в связи невысоким уровнем вакцинации. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте также: Путин объяснил введение периода нерабочих дней гражданам

15:37 20.10.2021 В России по итогам 2021 года будут введены новые генерирующие мощности в сфере электроэнергетики, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства. Об этом: Глава Минэнерго анонсировал запуск нового блока на Ленинградской АЭС

15:38 20.10.2021 Новый блок ЛАЭС. Фото: «Росэнергоатом»

15:44 20.10.2021 Региональные власти должны объективно оценивать ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Об этом: «Это безответственно» — Путин призвал не приукрашивать картину по ковиду

15:46 20.10.2021 До конца 2021 года будет завершён Кольско-Карельский транзит, являющийся долгостроем. Об этом 20 октября сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства. Об этом: Шульгинов доложил Путину о завершении важного долгостроя в ТЭК

15:47 20.10.2021 Доклад министра энергетики РФ Николая Шульгинова на совещании президента с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru

15:48 20.10.2021 В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы могут увеличить количество нерабочих дней. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте подробнее: Путин допустил увеличение числа нерабочих дней из-за пандемии

15:49 20.10.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. kremlin.ru

15:54 20.10.2021 В России формируются запасы топлива для использования в осенне-зимний период, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Закачка газа в подземные хранилища России завершена на 97%

16:05 20.10.2021 Цены на энергоресурсы очень быстро растут, и это грозит распространиться на цены на продукцию смежных отраслей. Об этом 20 октября заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ. Подробности в материале: Новак обеспокоен новым витком роста цен из-за газового кризиса

16:16 20.10.2021 Россия не заинтересована в неограниченном росте цен на газ, как сейчас. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ. Читайте подробнее: Путин назвал опасность от роста цен на газ для России

16:38 20.10.2021 Российским гражданам стоит воздержаться от поездок в другие регионы страны в предстоящие нерабочие дни во избежание распространения коронавируса, заявила 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова. Подробности в материале: Голикова призвала отказаться от поездок между регионами в нерабочие дни

16:47 20.10.2021 Доклад вице-премьера Татьяны Голиковой на совещании президента с правительством. Цитата из трансляции. kremlin.ru

16:55 20.10.2021 Отделения «Почты России» будут работать по обычному графику в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщили в компании. Об этом: Отделения «Почты России» будут работать в обычном режиме в нерабочие дни