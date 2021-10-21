Локдаун и QR-коды: Путин провёл совещание с правительством — трансляция
Путин начал заседание.
Путин попросил Татьяну Голикову доложить о текущей ситуации.
Голикова сказала, что более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости COVID-19.
Голикова назвала страшной цифру в 1000 гибнущих от COVID-19 за сутки в России.
Темпы вакцинации от COVID в РФ до сих пор недостаточны — Голикова.
В 79 регионах РФ введена вакцинация граждан, которые имеют наибольший контакт с населением — Голикова.
Голикова признала, что меры, необходимые для того, чтобы остановить распространение коронавируса, недостаточные.
Голикова обнародовала предложение о введении всеобщего локдауна.
Голикова говорит о необходимости объявления с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней.
В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней нужно ввести с 23 октября — Голикова в обращении к Путину.
Регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов — Голикова.
Для невакцинированных граждан из групп риска рекомендуется ввести режим самоизоляции — Голикова.
Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением ограничительных мер. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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Регионам предложено продолжить реализацию ранее принятых мер, доказавших свою эффективность. Это, в частности, кратное наращиванием вакцинации — Голикова.
Темпы набирает и вакцинация против гриппа, но они пока недостаточны — Голикова.
Голикова сообщила, что регионам будет оказана помощь.
Речь идёт о централизованной закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов для стационаров.
Также регионам окажут поддержку в обеспечении кислородом.
Путин обдумывает предложения правительства по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в стране.
Цитата из видео «Вести».
Мы все прекрасно понимаем, что ничего дороже, чем человеческая жизнь, нет, поэтому просим поддержать наше предложение — Голикова.
Голикова — о ситуации в здравоохранении:
«На сегодняшний день в России развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 86,6% коек. В 40 регионах уровень занятости превышает среднероссийский. В 27 регионах занятость коек составляет более 90%, но сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%».
Цитата канала «Пул№3».
Потери российской экономики могут составить до 60 млрд рублей при введении ограничительных мер, заявил Белоусов.
Большая просьба к нашим гражданам — воздержаться от поездок в другие регионы. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявила Татьяна Голикова.
Правительство предлагает в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого — Белоусов.
Рост заболеваемости коронавирусом в России достиг внушительных темпов. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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Возобновление программы кредитной поддержки предполагается — Белоусов.
Ввести нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова от лица координационного совета при правительстве.
«В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации», — отметила она.
В зависимости от ситуации регионы могут установить нерабочие дни ранее 30 октября. Цитата телеграм-канала правительства РФ.
Ситуация с коронавирусом складывается сложная, темпы распространения значительно выросли, при этом уровень вакцинации граждан остается пока невысоким — Путин.
В 27 регионах России занятость коек превышает 90%. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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Грипп распространяется в России, не обращать внимание на эту проблему нельзя. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с членами правительства.
«Мы знаем, что и эта проблема [гриппа], к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно», — подчеркнул глава государства.
Читайте подробнее: Путин заявил о растущей проблеме гриппа в РФ
Путин признал, что необходимо защитить жизни и здоровье граждан от опасной инфекции.
Путин призвал расширить объемы тестирования.
Путин обратился к коллегам в регионах с просьбой ни в коем случае не занижать и не искажать картину по коронавирусу.
Потери бизнеса от введения нерабочих дней могут составить примерно 60 млрд рублей, сообщил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.
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Путин поддержал предложение объявить выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно.
Главам регионов предоставлено право предоставлять дополнительные нерабочие дни — Путин.
Путин согласился ввести в России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней.
В России продолжается рост смертности от коронавируса. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
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Главам регионов президент предоставил возможность объявить выходные дни, не дожидаясь 30 октября, либо продлить выходные дни после 7 ноября.
В регионах, где это необходимо, выходные дни (с сохранением заработной платы) можно ввести уже с 23 октября. Такие полномочия регионам предоставлены, сказал Владимир Путин.
Ситуация с коронавирусом в России сложная, заявил 20 октября президент РФ Владимир Путин на совещании по борьбе с COVID-19.
Об этом: Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России
Президент обратил внимание глав регионов на необходимость наращивания темпов вакцинации от коронавируса. Граждан страны Владимир Путин призвал как можно быстрее пройти вакцинацию.
С 30 октября по 7 ноября составит период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Об этом: Путин поддержал предложение о нерабочих днях в связи с эпидемией
«У нас надежная, эффективная вакцина. У нас только два способа пройти через это — переболеть или вакцинироваться», — сказал президент.
Владимир Путин рассказал о том, что некоторые его знакомые не прививались от коронавируса, ожидая, когда это сделает президент. Но и после того, как Путин привился, некоторые не спешили вакцинироваться, находя для себя новые отговорки. Президент выразил недоумение таким отношением к своему здоровью.
Предложение об объявлениис 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством.
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Поддержать бизнес в условиях новых антиковидных ограничений можно с помощью грантов, заявил 20 октября первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.
Читайте подробнее: Белоусов предложил дать бизнесу гранты на фоне новых ограничений
Граждане, у которых в семье есть заболевшие коронавирусом, должны особенно серьёзно отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
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Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте подробнее: Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации
Темпы вакцинации в России пока недостаточны, хотя они и постепенно растут. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте также: Голикова перечислила регионы с лучшими результатами по вакцинации
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы России с наихудшей ситуацией по смертности от коронавируса на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Читайте также: Голикова назвала худшие регионы РФ по уровню смертности от коронавируса
В России в осенне-зимний период ожидается рост энергопотребления, заявил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Об этом: Глава Минэнерго спрогнозировал рост потребления электричества в России
Жителям России следует пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, это вопрос жизни и здоровья их самих и их близких. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 20 октября на совещании с правительством.
«Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», — подчеркнул глава государства.
Подробности в материале: Путин призвал жителей России активно прививаться от коронавируса
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства контролировать доступность в регионах лекарств и кислорода для больных с COVID-19.
Об этом: Путин поручил правительству следить за ситуацией с лекарствами и кислородом
Многие люди отказываются от вакцинации от коронавируса по совершенно непонятным причинам. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Подробности в материале: Путин удивился нежеланием людей с образованием прививаться от ковида
Период нерабочих дней в России стало необходимо ввести в связи невысоким уровнем вакцинации. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
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В России по итогам 2021 года будут введены новые генерирующие мощности в сфере электроэнергетики, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Об этом: Глава Минэнерго анонсировал запуск нового блока на Ленинградской АЭС
Региональные власти должны объективно оценивать ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Об этом: «Это безответственно» — Путин призвал не приукрашивать картину по ковиду
До конца 2021 года будет завершён Кольско-Карельский транзит, являющийся долгостроем. Об этом 20 октября сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Об этом: Шульгинов доложил Путину о завершении важного долгостроя в ТЭК
В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы могут увеличить количество нерабочих дней. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Читайте подробнее: Путин допустил увеличение числа нерабочих дней из-за пандемии
В России формируются запасы топлива для использования в осенне-зимний период, сообщил 20 октября глава Минэнерго Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
Читайте подробнее: Закачка газа в подземные хранилища России завершена на 97%
Цены на энергоресурсы очень быстро растут, и это грозит распространиться на цены на продукцию смежных отраслей. Об этом 20 октября заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.
Подробности в материале: Новак обеспокоен новым витком роста цен из-за газового кризиса
Россия не заинтересована в неограниченном росте цен на газ, как сейчас. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Читайте подробнее: Путин назвал опасность от роста цен на газ для России
Российским гражданам стоит воздержаться от поездок в другие регионы страны в предстоящие нерабочие дни во избежание распространения коронавируса, заявила 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова.
Подробности в материале: Голикова призвала отказаться от поездок между регионами в нерабочие дни
Отделения «Почты России» будут работать по обычному графику в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщили в компании.
Об этом: Отделения «Почты России» будут работать в обычном режиме в нерабочие дни
Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.».
Выходные дни устанавливаются «в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 80 Конституции РФ и статьей 112 Трудового кодекса РФ.
«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в Указе президента РФ, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в своём регионе, имеют право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной платы. Об этом говорится в пункте 2 Указа президента России «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.».
Президент Владимир Путин поручил правительству России определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в объявленные нерабочие дни. Главам субъектов Федерации поручено определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего субъекта, в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 Указа.
Глава Российского государства в своем Указе поручил органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в объявленные нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.
Президент России Владимир Путин дал указание правительству РФ и главам субъектов РФ предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО, работающим в отраслях российской экономики, больше всего пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения COVID-19 и установлением нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года.
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для российских добывающих компаний, в том числе для Газпрома, заявил Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: у России нет заинтересованности в росте цен на газ в Европе
К резкому росту мировых цен на газ привела совокупность различных факторов, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин рассказал о причинах роста мировых цен на газ
Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
Читайте подробнее: Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября
Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов обеспечить меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО, наиболее пострадавших из-за ситуации с COVID-19 и введения нерабочих дней.
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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим войсками всех военных округов вооруженных сил РФ оказать помощь российским регионам в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса. Уточняется, что это предпринято по указанию президента России Владимира Путина «в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией».
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В Новосибирской области решений о продлении периода нерабочих дней пока не принималось. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Мы получим указ, ознакомимся и будем его исполнять. Пока решений о продлении нерабочих дней правительством региона не принималось. Если это и будет, то в случае ухудшения эпидемиологической обстановки», — рассказал редакции «НГС. Новости» руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
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Глава Чувашии Олег Николаев назвал «очень правильным, оправданным» решение о введении дополнительных нерабочих дней, потому что эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой. Об этом руководитель региона заявил после совещания правительства под председательством президента Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Глава Чувашии Олег Николаев отреагировал на предложение о предоставлении двух выходных дней для вакцинированных от COVID-19:
В Чувашии 21 октября планируют обсудить ситуацию с коронавирусом и при необходимости выработать «дополнительные решения».
Подробности в материале: Дополнительные ограничения могут ввести в Чувашии
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, комментируя введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, подчеркнул, что эта мера поможет улучшить эпидситуацию, если люди будут соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона отметил, что с 18 октября в Оренбуржье вновь усилены меры по борьбе с COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться.
«Объявленные президентом нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября помогут закрепить этот тренд, но только при условии, что все оренбуржцы ответственно отнесутся к соблюдению мер безопасности. Тогда мы сможем избежать регионального локдауна», — сказал губернатор.
Подробности в материале: Глава Оренбуржья назвал условие, при котором регион может избежать локдауна
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщается на сайте Кремля.
Подробности в материале: Путин подписал указ о нерабочих днях
Дополнительные нерабочие дни — с 23 октября и с 7 ноября — в Бурятии введены не будут. Об этом заявил журналистам глава региона Алексей Цыденов.
В Амурской области выходные дни будут объявлены с 30 октября по 7 ноября, сообщил глава региона Василий Орлов.
В Томской области не планируют вводить дополнительные выходные дни с 23 октября. Об этом сообщил РИА Новости в четверг начальник регионального департамента информационной политики Алексей Севостьянов.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что введение QR-кодов в регионе возможно, но сейчас это преждевременно.
В Крыму объявили нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Республике Крым дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими, об этом в соцсетях написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: Аксёнов объявил нерабочие дни в Крыму
Вопрос введения в Алтайском крае QR-кодов обсудили на заседании регионального оперштаба по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили 21 октября в краевом правительстве.
В Свердловской области не планируют введения нерабочих дней с 23 октября. Об этом пишут СМИ.
И.о. губернатора Алексей Шмыков провёл заседание регионального правительства. На нём было принято решение о том, что в регионе нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября.
Подробности в материале: В Свердловской области назвали сроки нерабочих дней
Ни один локдаун не помог остановить пандемию в регионе, но остановка работы из-за коронвируса уже сейчас обанкротила тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Демин («Новые люди»).
Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на помощи бизнесу в локдаун
Минпросвещения РФ планирует ввести в школах страны каникулы в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе ведомства.
«Как нам стало известно, в Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в сообщении.
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Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает развернуть массовое тестирование на коронавирус на дому, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.
Подробности в материале: В Госдуме предлагают бесплатно тестировать на коронавирус на дому
До нерабочей недели заболеваемость СOVID-19 в Москве будет расти, а снижение числа новых случаев ожидается минимум через три-четыре недели. Об этом РИА Новости заявил инфекционист Николай Малышев.
В Пермском крае коронавирусная инфекция заняла второе место среди причин смерти, опередив онкологические заболевания. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин на заседания оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Губернатор подчеркнул, что регион бьет рекорды по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом за сутки. С 18 октября ежедневно выявляется более 600 случаев.
«Таких показателей не было даже год назад, во время второй волны коронавируса!» — сказал Махонин.
Он заострил внимание на том, что медики работают на пределе. В ковид-центрах развернуто 6,5 тыс. коек, из них 95% занимают непривитые пациенты.
«Ситуация вынуждает принять более решительные меры. Только это позволит переломить ситуацию», — заявил глава Прикамья.
Подробности в материале: В Прикамье среди причин смертности COVID-19 занял II место, опередив рак
Заселение в гостиницы Калининграда с 28 октября по 7 ноября будет проводиться по QR-кодам. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился к жителям республики с призывом проявить сознательность — следовать всем рекомендациям и предписаниям, ответственно подойти к вопросу сохранения жизни наших родных и близких.
Подробности в материале: Глава Адыгеи Кумпилов призвал жителей к сознательности
Жители Оренбургской области, прошедшие курс вакцинации от COVID-19 или перенесшие заболевание, жалуются на проблемы с получением QR-кодов. Об этом заявила во время прямого эфира в Instagram глава областного минздрава Татьяна Савинова.
По словам министра, некоторые оренбуржцы не нашли QR-код на портале Госуслуг. Савинова предположила, что его отсутствие может быть связано с допущенными ошибками, в частности, в написании имени, отчества, фамилии или даты рождения. Исправить ошибку могут только в медучреждении, где была сделана прививка или пройдено лечение.
Если проблема будет нарастать, то ее будут решать централизованно. В течение дня (22 октября) будет сделан вывод об объемах жалоб и принято решение о выходе из сложившейся ситуации.
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