Екатеринбург, 20 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В детском саду Екатеринбурга не пытались душить воспитанника. Это следует из предварительных данных, обнародованных свердловским управлением СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Как сообщил журналистам старший помощник руководителя свердловского следственного управления Александр Шульга, один из воспитанников надел на свою шею верёвочку с пластмассовыми ключами от развивающей игрушки. А другой пытался её стянуть. Из-за этого первому и были причинены телесные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 15 октября. Мать пострадавшего подняла тревогу. Уже установлено, что в момент произошедшего воспитателя не было в группе.