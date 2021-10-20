Ульяновск, 20 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Ульяновская область подготовила документы для подачи заявки о включении палеонтологического парка «Ундория» в сеть геопарков ЮНЕСКО. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания координационного совета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алена. Мамонт

Обсуждение прошло под председательством губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Регион подготовил документы и планирует подать 25 октября заявку о включении геопарка «Ундория» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В настоящее время из российских объектов в эту структуру входит только парк из Башкирии.

Глава Ульяновской области выделил два «значительных преимущества», которые есть у «Ундории», претендующей на получение статуса второго геопарка России.

«Первое — это уникальное археологическое и палеонтологическое наследие области, его плотная концентрация, продуманные туристические маршруты, а также значительный культурный и лечебный потенциал», — сказал Алексей Русских.

В качестве второго аспекта он назвал «слаженную команду» геопарка.

«Ундория» представляет собой музей под открытым небом, где представлены юрский и меловой периоды. По словам руководителя Ундоровского палеонтологического музея, заместителя директора «Ундория» Ильи Стеньшина, большинство найденных здесь геологических разрезов (всего их 18) «имеют мировое значение»:

«Получение статуса ЮНЕСКО послужит во благо привлечения к нам внимания и притока в Ульяновскую область не только российских, но и зарубежных туристов».

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Вынесение решения ЮНЕСКО ожидается в сентябре 2022 года.

Напомним, ранее в регионе ранее заявляли, что геологические объекты в окрестностях Ундор отвечают критериям ЮНЕСКО для включения территории в сеть глобальных геопарков. Ульяновские власти также добавляют, что с «Ундорией» готовы сотрудничать геопарки Бразилии, Китая, Греции, Уругвая, Франции, Индонезии, Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ульяновскому заказнику «Ундория» был присвоен статус геопарка. В 2019 году в ходе экспедиции на территории палеонтологического геопарка были обнаружены кости ихтиозавров двух видов.