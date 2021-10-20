Абакан, 20 октября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 165 новых носителей коронавируса, выздоровели 333 человека. С начала 2021 года в регионе COVID-19 диагностировали у 24 124 человек, сообщили ИА REGNUM 20 октября в республиканском правительстве.

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На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 4484 ковид-пациента. В стационарах находятся 1 360 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в регионе выявили 160 носителей коронавируса, выздоровели 285 человек.