Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Глава делегации членов Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель 19 октября назвала Косово примером для стран своего региона по стандартам проведения выборов, однако обвинила политическую организацию косовских сербов «Сербский список» в «сгущении атмосферы» и давлении на сербов в ходе предвыборной кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, наблюдательская миссия ЕС работала в Приштине, Призрене и на севере Косово. Отмечалось, что предвыборная кампания проходила в атмосфере свободной конкуренции и без крупных инцидентов.

Комментируя вопрос о либерализации визового режима между Косово и ЕС, фон Крамон заявила, что это уже не зависит от Европарламента.

Напомним, за ходом предвыборной кампании и выборов 17 октября в Косово участвовали свыше 20 наблюдателей от ЕС.