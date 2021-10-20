Краснодар, 20 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 9 ноября 2021 года планирует рассмотреть иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» из дивизиона «Лукойла». С энергокомпании требуют свыше 4 млн рублей возмещения ущерба природе, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от ведомства поступил ещё в сентябре 2021 года. Дело принято судьей Чесноковым. Сумма требований — 4 073 376 рублей. Речь идёт «о возмещении вреда, причинённого объекту окружающей среды».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» создано в феврале 2009 года для производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Владельцы — фирмы из дивизиона «Лукойл»: АО «ВДК-Энерго» и ООО «Лукойл-Астраханьэнерго».

Отметим, 18 октября 2021 года иск от одного из управлений Росприроднадзора получило и АО «Троицкая камвольная фабрика». Заявление на сумму 4 127 703 рубля подано в арбитраж Тамбовской области.