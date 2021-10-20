Мадрид, , 07:02 — REGNUM Мэр Мадрида и представитель Partido Popular Хосе Луис Мартинес-Альмейда потребовал от председателя правительства Испании Педро Санчеса «прекратить трогать почётного короля» и не поддаваться «поощрению искусственных дебатов» о том, следует ли отменить неприкосновенность монарха. Об этом пишет агентство EFE.

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Выступая перед СМИ после открытия новых помещений муниципальной полиции в мадридском районе Орталеса, Мартинес-Альмейда назвал Санчеса «безответственным» за то, что тот поднял вопрос о неприкосновенности короля Хуана Карлоса I в период медицинского, экономического и социального кризиса.

Мэр Мадрида попросил Санчеса уважать другие политические институты и короля, который выполняет «экстраординарную работу» и «пользуется поддержкой большинства испанцев».

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал идею снятия неприкосновенности с короля страны.

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