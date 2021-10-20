Курган, 20 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Кургане по факту отравления суррогатным алкоголем шести граждан, трое из которых скончались, задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

По данным следствия, в сентябре 2021 года шестеро курганцев были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь три человека скончались в течение месяца.

В ходе оперативных мероприятий выявлен 56-летний житель Кургана, который продал пострадавшим алкоголь, содержавший в своем составе метиловый спирт. В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогата, который он приобретал в разных регионах для дальнейшего сбыта.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). По ходатайству следствия он заключён под стражу.