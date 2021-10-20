Сан-Хосе, 20 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Закон о легализации употребления в медицинских целях растительного наркотика одобрили депутаты законодательной ассамблеи (однопалатного парламента) Коста-Рики. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Закон о медицинском и терапевтическом использовании растительного наркотика, а также его пищевом и промышленном использовании принят в первом чтении. Регионы, в которых будет производиться промышленное выращивание наркотика, будут определены министерством сельского хозяйства.

Кроме того, закон разрешает выращивать наркосодержащие растения дома, но их допустимое количество будет регулироваться минздравом.

В странах Латинской Америки выращивание и употребление наркотического вещества растительного происхождения в медицинских целях разрешено во многих странах. В частности, это допускается в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Парагвае, Тринидаде и Тобаго, Уругвае, Чили и на Ямайке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Панамы Лаурентино Кортисо подписал закон, легализующий выращивание и употребление наркосодержащих растений в медицинских целях.