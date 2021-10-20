Кабул, 20 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в афганской столице Кабуле, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сообщения очевидцев.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Сообщается, что жители столицы Афганистана слышали мощный взрыв во время утреннего часа пик. Других подробностей не приводится. Официальные афганские власти пока никак не комментировали инцидент. Также не поступало сведений о возможных пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября мощный взрыв произошел в афганском городе Джелалабад на одной из городских улиц. В результате теракта пострадали двое местных жителей. Сведений о погибших не приводилось.