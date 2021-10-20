Нью-Дели, 20 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. По меньшей мере 42 человека стали жертвами непогоды в северном индийском штате Уттаракханд, 20 октября сообщает газета Business Standard со ссылкой на правительство региона.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Ранее сообщалось о 34 погибших. Из-за непрекращающихся муссонных ливней в штате начались наводнения, сходы оползней и камнепады. Кроме того, в списках пропавших без вести числятся десятки людей.

Для помощи в проведении спасательной операции привлекли вооруженные силы. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время интенсивность дождей снизится.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в результате прохождения тропического шторма Kompasu на Филиппинах погибли девять человек и еще 11 пропали без вести.