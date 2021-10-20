Токио, , 06:54 — REGNUM Испытательные запуски ракет с территории КНДР несут угрозу для всего мирового сообщества, заявил заместитель генсека правительства Японии Ёсихико Исодзаки в ходе пресс-конференции.

Парад в КНДР Stefan Krasowski

«Ракетно-ядерная активность Северной Кореи, включая последние запуски, несет угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и всего международного сообщества», — заявил он.

Исодзаки заявил, что Пхеньян проводил ракетные испытания вопреки резолюциям Совбеза ООН. Он также пообещал, что Япония продолжит взаимодействовать с США и Южной Кореей для стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северная Корея официально подтвердила проведение испытаний новой баллистической ракеты. Указывалось, что две новых баллистических ракеты запускались с подводной лодки.