Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 20 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес гарантировал, что никому из жителей острова Пальма «не придется покидать любимый остров из-за вулкана». Об этом сообщает агентство EFE.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

По его словам, остров Пальма на протяжении своей истории пережил различные извержения, «он падал и снова поднимался».

Выступая перед представителями СМИ перед открытием учебного года в Университете Ла-Лагуны, которое пришлось отложить из-за извержения на Пальме месяц назад, Анхель Виктор Торрес сказал, что «многое было потеряно, но мы поможем», чтобы остров смог преодолеть извержение вулкана и его последствия.