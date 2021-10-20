Благовещенск, 20 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Жительница посёлка Архара в Амурской области рассказала на НТВ о том, что заработала лейкоз глаза из-за того, что мыла полы в школе хлоркой. В учреждении образования начата проверка соблюдения требований охраны труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

arya95 Глаз

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Следствие намерено установить причины, которые привели к травмированию глаза. В том числе будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники Следственного комитета также выяснят, действительно ли муж женщины, на которого она жаловалась, не платит алименты на двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге суд отправил женщину в колонию за неуплату алиментов. Женщина неоднократно переставала платить детям.