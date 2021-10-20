Хабаровск, 20 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Математический лицей в Хабаровске получил современную технику для учеников и педагогов — комплекты ноутбуков и интерактивные доски появились в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства Хабаровского края.

За ноутбуком

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За три года на оснащение 35 школ Хабаровска из краевого бюджета было выделено около 85 млн рублей.

«В школах есть мобильные компьютерные классы, интерактивные панели, ноутбуки для учителей и административного персонала. Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами. За счет бюджета города для эффективного использования поступившей техники приобретены точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на сумму свыше 2 млн рублей», — пояснили специалисты.

Новое оборудование позволит школьникам в более доступной форме изучать предметы и проводить опыты. Учителя пройдут дополнительное обучение.

Отмечается, что до 2024 года все школы получат подобное оборудование.

«Современная техника и высокая скорость интернета — это базовая необходимость, обязательная для каждой школы. Подчеркиваю, не просто интернет, а именно высокоскоростной. И оборудование, которое его позволяет развести по всей школе. Без этого у наших детей не будет равного доступа к развивающим средам, которые создают самые сильные российские педагоги и позволяющие ребенку выбрать свою образовательную траекторию, определить то, что поведет дальше, позволит реализовать себя, стать успешным», — считает руководитель Фонда «Талант и успех», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года 347 школ Подмосковья получат новую компьютерную технику.