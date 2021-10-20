Ульяновск, 20 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно выросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным ведомства, за последние сутки, 19 октября, в регионе официально выявлено 390 носителей коронавируса. Напомним, что 18 октября было подтверждено 370 случаев заражения SARS-CoV-2, до этого двое суток подряд — по 364.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 322 610 лабораторных исследований на коронавирус.

В настоящее время в регионе под наблюдением остаются 19 616 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что «четвёртая волна коронавируса отступать не думает», поэтому в регионе «активизируют все возможные резервы».