Приштина, , 07:01 — REGNUM Парламент Косово 19 октября одобрил в первом прочтении проект процессуального кодекса, предусматривающий заочное проведение суда в отношении лиц, виновных в совершении военных преступлений. Также законопроект предусматривает временное отстранение от исполнения обязанностей чиновников, обвиняемых в причастности к коррупции и организованной преступности.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, законопроект поддержали лишь 66 депутатов-сторонников правительства.

Министр юстиции Альбулена Хаджиу назвала целью изменения процессуального кодекса установление верховенства права в Косово. Кроме того, в этот день 80 из 120 депутатов одобрили законопроект о международном сотрудничестве по гражданским вопросам.

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