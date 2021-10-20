Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Парламент Косово 19 октября одобрил в первом прочтении проект Процессуального кодекса, предусматривающий заочное проведение суда в отношении лиц, виновных в совершении военных преступлений. Также законопроект предусматривает временное отстранение от исполнения обязанностей чиновников, обвиняемых в причастности к коррупции и организованной преступности.

Assembly-kosova.org Парламент Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, законопроект поддержали лишь 66 депутатов — сторонников правительства.

Министр юстиции Альбулена Хаджиу назвала целью изменения Процессуального кодекса установление верховенства права в Косово. Кроме того, в этот день 80 из 120 депутатов одобрили законопроект о международном сотрудничестве по гражданским вопросам.