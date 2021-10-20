Тегеран, 20 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. 19 октября представитель Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) объявил, что экспорт Ирана в государства-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) увеличился на 80% в период с 21 марта по 21 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Объем внешней торговли Ирана с государствами-членами ОЭС в течение первых шести месяцев текущего иранского года 1400 (с 21 марта по 21 августа) составил 15 307 000 тонн товаров на сумму 7 255 000 000 долларов США, что показало рост веса и стоимости торгуемых товаров на 67% и 60% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил пресс-секретарь IRICA Сейед Рухолла Латифи.

«Из общего объема 15 306 916 тонн торгуемых товаров 12 878 839 тонн товаров на сумму 4 555 123 472 доллара составили долю экспорта в страны ОЭС, в то время как 2 428 078 тонн на сумму 2 700 106 929 долларов составили долю импорта из 9 стран-членов ОЭС в Иран», — отметил Латифи.

Пресс-секретарь заявил, что основными направлениями для сбыта иранской продукции являются Турция, Афганистан, Пакистан и Азербайджан, в то время как основными экспортерами в Иран стали Турция, Пакистан и Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.