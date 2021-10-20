Тегеран, 20 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 19 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим оманским коллегой Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль Бусаиди заявил о готовности Тегерана реализовать подписанные с Оманом соглашения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахян подтвердил важность отношений с соседними странами во внешней политике нового правительства Ирана.

Он также подчеркнул необходимость продолжения переговоров с Оманом по двусторонним отношениям, а также наиболее значительным региональным и международным событиям.

Министры иностранных дел двух стран подчеркнули важность консультаций между двумя странами по широкому кругу значимых вопросов. Стороны выразили надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Омана, в свою очередь, вновь пригласил иранского коллегу посетить Маскат с целью дальнейшего расширения двусторонних отношений.