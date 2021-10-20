Мадрид, 20 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Бюро Конгресса Испании сочло адекватным доклад адвокатов, которые утверждают, что депутат от Unidas Podemos Альберто Родригес должен сохранить свое кресло после уплаты штрафа в 540 евро, наложенного Верховным судом за преступление в виде нападения на представителя власти и заменяемого тюремным заключением. Об этом пишет агентство EFE.

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На заседании бюро Конгресса большинством голосов поддержало этот юридический отчет.

При этом доклад был встречен недовольством со стороны Partido Popular и Vox, и поэтому обе партии решили направить письма в Центральную избирательную комиссию для отмены соответствующего решения.