Тегеран, 20 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. 19 октября генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что страна ожидает дальнейшего взаимодействия с Ираком в отношении борьбы с незаконной торговлей наркотиками. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с министром юстиции Ирака Саларом Абдул СаттаромМухаммедом, Монтазери отметил, что Иран и Ирак подписали четыре официальных соглашения в данном направлении.

Он подчеркнул, что Иран также не жалеет усилий в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Ссылаясь на свою недавнюю поездку в Армению, в ходе которой были созданы условия для обмена заключёнными, он призвал к дальнейшему взаимодействию с Ираком в этом отношении. Генеральный прокурор также призвал Ирак подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном о возвращении замороженных активов иранских осужденных.

Между тем Саттар Мухаммад подчеркнул важность укрепления правовых и судебных отношений с Ираном, отметив, что имплементационные соглашения между двумя странами также включены в повестку дня его поездки в Иран.