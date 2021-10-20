Тегеран, 20 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. 19 октября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что идея близости исламских конфессий, выдвинутая покойным имамом Хомейни, является стратегическим шагом в мусульманском мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во вступительной речи на 35-й Международной конференции исламского единства президент Раиси почтил память покойных генерала Кассема Сулеймани и аятоллы Мохаммеда Али Ташири, которые приложили практические и научные усилия для устранения препятствий и установления единства в мусульманском мире.

«Идея единства может быть представлена в исламском правительстве, избегая разногласий и раскольнических заявлений», — отметил Раиси, подчеркнув, что она также может быть представлена среди мусульманских народов как исламская умма, разделяющая общие дисциплины и религиозные ценности.

«Доминирующая система стремится предотвратить динамизм в исламской умме», — сообщил президент, отметив, что господствующие силы создают угрозы для исламской общины посредством содействия формированию групп исламистских террористов, финансирования и вооружения их для разграбления уммы, провоцирования раскола среди мусульман.