Тегеран, 20 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. 19 октября в иранской столице стартовала 35-я Международная конференция исламского единства со вступительного слова президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На конференции были рассмотрены вопросы исламского единства, мира и недопущения раскола в мусульманском мире, при этом ряд исламских мыслителей из 52 стран присоединились к конференции онлайн.

Война и мир, исламское братство и борьба с терроризмом, свобода религиозной мысли и борьба с экстремизмом, исламская солидарность, предотвращение конфликтов в мусульманском мире, взаимное уважение между исламскими конфессиями, Палестина и исламское сопротивление — ряд вопросов, которые стоят в повестке дня конференции.

Конференция также посвящена памяти покойного аятоллы Мохаммеда Али Ташири, бывшего генерального секретаря Всемирного форума по сближению исламских школ мысли.

На конференции будет произнесено 514 выступлений, которые будут транслироваться онлайн на официальном сайте Всемирного форума по сближению исламских школ мысли.