Тегеран, 20 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. 19 октября иранская гуманитарная помощь пострадавшим в результате теракта в Кандагаре (Афганистан) прибыла в данный регион, заявило консульство Исламской Республики Иран в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«После разгрузки самолет, перевозивший иранскую гуманитарную помощь, доставил в Иран несколько раненых лиц, нуждавшихся в оказании чрезвычайной помощи», — сообщили в иранском консульстве.

Иран ранее направил несколько самолётов с гуманитарной помощью, содержащей медикаменты, одеяла, продукты питания и теплые вещи, с целью оказания содействия жертвам теракта в Кундузе.

За последние недели в Афганистане произошли два террористических нападения террористов-смертников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на шиитские мечети в Кундузе и Кандагаре.

В результате взрывов погибло более 80 человек и сотни других получили ранения.