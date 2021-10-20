Тегеран, , 07:44 — REGNUM 19 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Иран рассматривает обмен заключёнными как гуманитарную проблему и не намерен связывать ее с ядерными переговорами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о недавних террористических актах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Амирабдоллахиан выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане.

Он отметил, что террористические движения, нацеленные на священные места, и новый приток беженцев принуждают ООН стать более ответственной организацией, чем когда-либо. Министр призвал генсека ООН принять серьезные меры для борьбы с терроризмом в Афганистане.

Он также заявил, что конференция соседей Афганистана состоится на уровне министров иностранных дел в Тегеране.

Амирабдоллахиан указал на ядерные переговоры, заявив, что недавние переговоры между заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани и заместителем генерального секретаря Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам Энрике Морой были позитивными и продолжатся на следующей неделе в Брюсселе.

Гутерриш, со своей стороны, заявил, что ООН продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану и подчеркивает важность формирования инклюзивного правительства, включающего все афганские группы и меньшинства.