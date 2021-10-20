Тегеран, , 07:43 — REGNUM 19 октября посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминиан и экс-председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла провели переговоры о положении афганских беженцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече стороны обсудили проблему миграции афганского народа в соседние страны, включая Исламскую Республику Иран.

После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане более двух месяцев назад многие афганцы решили мигрировать. С тех пор Иран и Пакистан, как два соседа Афганистана, стали свидетелями волны миграции, что вызвало обеспокоенность двух стран.

Между тем Исламская Республика Иран принимала афганских беженцев в течение последних четырех десятилетий, при этом беженцы пользуются социальными, образовательными и медицинскими услугами.

Как отмечают официальные лица страны, Иран всегда поддерживал афганский народ в трудных условиях.