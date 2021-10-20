Приштина, , 07:03 — REGNUM Министр местной администрации Косово Эльберт Красничи 19 октября провел онлайн-встречу с израильским коллегой Эсави Фреем.

Аллея дружбы городов-побратимов Марина Каширская © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало межгосударственное сотрудничество в сфере экономики, культуры, образования и других сфер, представляющих взаимный интерес.

Красничи пригласил Фрея нанести визит в Израиль, чтобы обсудить возможности для сотрудничества, израильский министр же полностью поддержал эту инициативу и выразил особый интерес к побратимству между муниципалитетами Израиля и Косово.

Напомним, Косово и Израиль признали друг друга после подписания Вашингтонских соглашений 4 сентября 2020 года при посредничестве Дональда Трампа. С 14 марта 2021 года в Иерусалиме действует посольство Косово.

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