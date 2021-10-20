Приштина, Сербия, 20 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Министр местной администрации Косово Эльберт Красничи 19 октября провел онлайн-встречу с израильским коллегой Эсави Фреем.

Марина Каширская ИА REGNUM Аллея дружбы городов-побратимов

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало межгосударственное сотрудничество в сфере экономики, культуры, образования и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Красничи пригласил Фрея нанести визит в Израиль, чтобы обсудить возможности для сотрудничества, израильский министр же полностью поддержал эту инициативу и выразил особый интерес к побратимству между муниципалитетами Израиля и Косово.

Напомним, Косово и Израиль признали друг друга после подписания Вашингтонских соглашений 4 сентября 2020 года при посредничестве Дональда Трампа. С 14 марта 2021 года в Иерусалиме действует посольство Косово.