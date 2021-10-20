Токио, 20 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Извержение одного из крупнейших в Японии вулкана Асо зафиксировано на острове Кюсю на юго-западе страны. Об этом 20 октября сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Вулкан Асо находится в префектуре Кумамото, его высота составляет 1592 метра. Ряд японских телекомпаний показал кадры извержения вулкана. Из кратера Асо поднимается чёрный густой дым. Местным жителям настоятельно рекомендовали не приближаться к району, в котором находиться вулкан.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки в ходе пресс-конференции в Токио пояснил, что правительство Японии занимается сбором данных по ситуации с вулканом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту больше 4 тысяч метров.