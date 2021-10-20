Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 20 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. После дня относительной передышки потоки лавы вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма вновь набрали силу, и один из них угрожает пересечь центр квартала Ла-Лагуна, в Лос-Льянос-де-Аридане, а другой, примерно в 100 метрах от моря, парализовать весь муниципалитет Тасакорте. Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Технический директор Плана чрезвычайной ситуации в связи с вулканической деятельностью на Канарских островах (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде заявил, что идеальный сценарий заключается в том, что поток, направляющийся в район Ла-Лагуна, соседний с районом Тодоке, будет перенаправлен на запад, когда он достигнет нескольких водотоков, которые окажутся на его пути.

Ранее на острове произошло сильнейшее с момента начала извержения вулкана землетрясение.