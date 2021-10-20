Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 20 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. На испанском острове Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный географический институт Испании.

Zeml.info Землетрясение

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Это землетрясение стало самым сильным с тех пор, как в середине сентября начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

Отмечается, что землетрясение произошло в 22:48 по местному времени, его эпицентр находился в Вилья-де-Масо, а очаг располагался на глубине 39 километров.