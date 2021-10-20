Владивосток, 20 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Приморье за сутки привились от коронавируса первым компонентом 5252 человека, вторым — 884, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

dfuhlert Вакцинация

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«В последние дни отмечается рост числа вакцинированных от COVID-19 — вышли сейчас на уровень июня, когда каждый день прививались по 5 тысяч человек. Всего в регионе вакцинированы 457 054 человека первым компонентом, завершили иммунизацию 380 237 жителей края», — сказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

Отмечается, что параллельно с вакцинацией от COVID-19 проводится иммунизация против гриппа. Между прививками от двух инфекций должно пройти не менее месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, при всплеске заболеваемости COVID-19 в день в России тратиться около 3,5 млрд рублей.